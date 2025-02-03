«Я так устал. Тяжело говорить»: раскрыты последние слова Владимира Левкина перед смертью

Внезапная смерть экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина осенью 2024 года до сих пор активно обсуждается в обществе. В эфире нового выпуска программы «Пусть говорят» на Первом канале вдова артиста Маруся Левкина рассказала о его последних часах жизни и раскрыла, о чем говорил певец.

Известно, что Владимир Левкин много лет боролся с онкологией и регулярно обследовался у врачей. Когда в ноябре 2024 года певцу стало хуже, он до последнего отказывался от госпитализации. По словам вдовы артиста, он не хотел уезжать в больницу, поскольку «не так плохо себя чувствовал». Маруся Левкина рассказала, что муж чувствовал слабость и ломоту в теле как при обычном заболевании.

Экс-участник «На-На» согласился обратиться к врачам лишь тогда, когда настояла жена. Владимир Левкин был на связи с Марусей и сообщил, что у него взяли кровь и «принесли кислородную маску», был уверен, что скоро вернется домой. Однако супруга певца переживала и чувствовала неладное, а во время последнего разговора тот отвечал «тяжелым голосом» и признавался в любви.

«Я накрутила себя, заплакала, потом думаю, что все хорошо — он под присмотром врачей. В субботу мы созвонились: „Я так устал, все нормально. Сейчас мне придут делать капельницу“, — слышу в трубке. Пишу, звоню — нет ответа. „Я очень хочу пить“, — тяжелым голосом отвечает. — „Тут капельница, все мои хорошие, я тебя люблю. Тяжело говорить, позже созвонимся. Я еще сплю здесь“», — вспомнила Маруся Левкина о последних словах мужа.

После этого артист перестал выходить на связь, а его жене сообщили о том, что он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, Владимир Левкин ушел из жизни 17 ноября 2024 года в возрасте 57 лет в результате отказа легкого на фоне застойной пневмонии. Известно, что более 20 лет назад певцу диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии. Спустя годы после лечения болезнь вернулась, но он смог победить ее. 15 ноября 2024 года артист был госпитализирован, у него выявили лейкоз и пневмонию.

Ранее мы писали о том, что Владимир Левкин перед смертью выступил с признанием о сыне.