Владимир Левкин перед смертью выступил с признанием о сыне: что сказал певец

Певец Владимир Левкин до последнего дня жизни не делился с поклонниками и журналистами своими проблемами со здоровьем. В одном из последних интервью артист размышлял о будущем и делился, что хочет еще одного ребенка — сына.

Тяжелобольной Левкин не думал о смерти. Несмотря на рак, его мысли всегда были позитивными. У него были мечты и планы. Например, Владимир хотел сделать семью больше, стать еще раз отцом.

«Если честно, очень хочется родить еще детей — может быть, сына. Хотя я и сам в душе еще до сих пор ребенок. Как говорится, маленькая собачка до старости щенок», - цитирует слова артиста «7Дней.ru».

Напомним, что Владимир Левкин воспитывал двух дочерей — Викторию от первого брака и Нику от второго. Девочки довольно тяжело переживают потерю отца. На похоронах они не сдерживали слез. А младшая наследница еще и выступила с признанием — ей не удалось нормально попрощаться с папой, так как он уехал в больницу и больше не вернулся.

Ранее вдова Владимира Левкина опубликовала архивные кадры с умершим мужем.