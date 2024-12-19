«Я так счастлива, что мы сбежали!»: беременная жена Сарика Андреасяна уехала без мужа из России

Беременная актриса Лиза Моряк уехала из России вместе с годовалой дочерью Элизабет. Об этом жена режиссера Сарика Андреасяна рассказала в социальных сетях.

Звезда сериала «Жизнь по вызову» призналась, что вернется в Россию только в феврале. Она отправилась за границу без мужа.

«Я так счастлива, что мы сбежали от суеты и выдохнули, и теперь можно отдохнуть! Мы вернемся только в феврале… и слава богу. Улетела без мужа», — пояснила Лиза.

По ее словам, дата поездки переносилась несколько раз, но в итоге Моряк пришлось отправиться в путешествие без мужа. Актриса отметила, что лететь беременной с ребенком и чемоданами «было стремно», но ей помогла няня.

Лиза Моряк и Сарик Андреасян в браке с 2022 года. В феврале 2023 года у пары родилась дочь Элизабет. 18 ноября звезда «Онегина» поделилась с подписчиками радостной новостью о том, что они с супругом ждут второго ребенка. Накануне актриса и режиссер организовали гендер-пати в одном из кинотеатров Москвы. Артистка была шокирована, узнав, что они с мужем ждут вторую дочь. По словам знаменитости, ее «подвела интуиция», поскольку она думала, что родится сын.