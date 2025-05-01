«Я так признательна хирургу»: Бондарчук заговорила о пластике и раскрыла секрет молодости

Светлана Бондарчук рассказала, как режиссер предложил ей сделать пластику для съемок. Знаменитость поделилась отношением к хирургии в Telegram-канале.

В личном блоге Бондарчук рассказала, как едва не сделала пластическую операцию на лице по совету режиссера. Светлана провалила пробы в кино, и тогда ей посоветовали: «Если хочешь сниматься, ты должна переделать нос». По словам Бондарчук, она не хотела ложиться под нож хирурга, но на консультацию все-таки пришла. После осмотра доктор отказался оперировать Светлану, за что она ему благодарна.

«Когда однажды оказалась в больнице, где моему другу собирали лицо после аварии, я действительно подошла к хирургам. Я зашла в кабинет со словами: «Хочу переделать нос». Один из хирургов меня послал. Я ему так признательна до сих и так рада, что осталась со своим, может быть, по каким-то стандартам несовершенным носом, но, тем не менее, он мой», — высказалась знаменитость.

По словам Светланы, она поддерживает красоту народными способами. Как выяснилось, Бондарчук любит баню, благодаря которой улучшается качество кожи. Не забывает знаменитость и про косметологические процедуры, но делает их нечасто.

«Стараюсь всегда делать к лету, потому что более активное солнце и я начинаю щуриться. В общем колю, чтобы пощадить глаза. Я очень люблю хмуриться, когда солнце. У меня свои приколы есть, но я не скрываю это и не скрывала никогда», — резюмировала она.

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