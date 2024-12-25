56-летняя Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в прозрачном кружевном платье

Блогер Светлана Бондарчук опубликовала в своем блоге фотографию, на которой предстала перед поклонниками в белом прозрачном платье миди.

Кружевное платье с разрезом до бедра и глубоким декольте на шнуровке подчеркнуло стройную фигуру Светланы.

Образ 56-летняя бывшая жена режиссера Федора Бондарчука дополнила черным длинным пальто оверсайз и сапогами-трубами с острыми носами.

Кроме того, Светлана распустила волосы и сделала макияж с черными стрелками и нюдовым блеском для губ.

Ранее Светлана Бондарчук улетела в отпуск на Мальдивы. Звезда выставила новое фото с отдыха в бикини золотого цвета и показала фанатам подтянутую фигуру — стройные ноги и плоский живот.