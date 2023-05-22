«Я так плакала»: 41-летняя Ирина Дубцова набрала вес из-за заболевания щитовидной железы

Ирина Дубцова не относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся новостями о себе. Певица довольно редко общается с прессой и комментирует свою жизнь. Не так давно поклонники заметили, что знаменитость набрала вес. Устав от обсуждений, Ирина впервые вышла на связь и отреагировала на ситуацию.

Выяснилось, что осенью 2022 года Дубцову экстренно госпитализировали с лихорадкой и сильной слабостью. Пройдя полное обследование, артистка узнала свой диагноз, который нельзя назвать утешительным. Речь идет про аутоиммунное заболевание щитовидной железы. Долгое время Ирина страдала от бессонницы, панических атак, но не догадывалась о наличии серьезного недуга. Именно поэтому медицинские сотрудники назначили ей продолжительный курс гормонов, побочным эффектом которого является набор веса.

«Я заглушила болезнь, но, естественно, набрала вес. Об этом меня предупреждал врач. Я так плакала! Пила этот чертов курс гормонов месяцами и плакала», — цитирует «7Дней.ru» Дубцову.

Певица осудила тех, кто смеялся над ее фигурой. Вот почему она пообещала, что в скором времени вернется в свою форму.

«Процесс обратим. Это отеки, которые неизбежно сопровождают лечение гормонами», — резюмировала Ирина.

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