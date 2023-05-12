Ирина Дубцова объяснила критику «Фабрики звезд» внутренними комплексами участников шоу

«Фабрика звезд» уже давно не появляется в эфире ТВ, однако проект остается по-прежнему на слуху. Дело в том, что нередко участники шоу делают громкие заявления о насилии со стороны продюсеров. Все это привело к тому, что теперь передача имеет скандальную репутацию. В новой беседе с Пятым каналом Ирина Дубцова прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Знаменитость крайне разочаровалась в тех, кто критикует шоу. По словам Ирины, конкурсанты таким способом вымещают обиду за несостоявшуюся карьеру. Вот почему Дубцова заговорила о комплексах негодующих.

«Я считаю, что это какие-то комплексы внутренние. Неуверенность в себе, обида за то, что не сложилось. Это не их место в жизни», — заявила артистка.

При этом знаменитость отметила: среди участников есть и те люди, которые сумели достичь высот благодаря своему труду. В качестве примера она привела себя, Тимати и Доминика Джокера.

«Мы работали, в отличие от тех ребят на проекте, у которых дальше ничего не пошло», — резюмировала Дубцова.

Ранее Доминик Джокер заявил, что на «Фабрику звезд» брали тех, кто «понюхал сцену». Подробности смотрите в этой статье.