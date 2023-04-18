«Я так обиделась»: возлюбленная Константина Богомолова заявила о расставании с режиссером

Константин Богомолов привык окружать себя яркими женщинами. Когда-то мужчина был счастлив в браке со звездой «Содержанок» Мороз, но теперь он строит отношения с Ксенией Собчак. Как выяснилось, это еще не все громкие романы режиссера. В новом интервью для шоу «PRO жизнь» Юлия Захарова рассказала о связи с Константином.

Выяснилось, что Юлия и Богомолов встречались в начале нулевых во время ее учебы в институте. Мужчина даже познакомил избранницу со своей мамой, однако отношения они так и не узаконили. К слову, об этом звезда сериала «Счастливы вместе» совсем не жалеет. При этом однажды между ними произошел неприятный случай, который крайне расстроил Захарову.

«Однажды он написал мне, мол, не говори, пожалуйста, в интервью, что я твой муж. Я еще так обиделась! Мы расстались в хороших отношениях», — высказалась Юлия.

Прокомментировала артистка и отношения Богомолова с другими женщинами. Оказывается, Захарова одобряет брак режиссера с Кенией Собчак. К слову, она считает журналистку «офигенной женщиной». А вот впечатления от Дарьи Мороз у Юлии уже не такие радужные. Дело в том, что актриса оказалась очень ревнивой, поэтому она запрещала Константину общаться с Захаровой.

«Первая супруга не очень адекватно и умно относилась к истории с бывшими. Недавно Костя снова на меня подписался. Приятно», — резюмировала знаменитость.

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