Дарья Мороз покинула церемонию: как вели себя жены Константина Богомолова на прощании с его отцом
Мороз раньше остальных покинула церемонию прощания с Богомоловым, на которой была Собчак.
Актриса Дарья Мороз посетила церемонию прощания с кинокритиком и отцом бывшего мужа Юрием Богомоловым. При этом с мероприятия, на котором присутствовала журналистка Ксения Собчак, она ушла раньше остальных.
Церемония проходила в ЦКБ №1. Первым приехал режиссер Константин Богомолов. Его жены – бывшая и нынешняя – приехали следом.
Женщины по очереди обратились к матери Константина. Собчак поцеловала ее в щеку, а Мороз несколько минут постояла с бывшей свекровью на улице.
Церемония прощания длилась 45 минут. Мороз ушла на 10 минут раньше остальных.
По окончании прощания Собчак со свекровью и мужем уехали на одной машине. По всей видимости, они направились на кладбище.
Юрий Богомолов умер в возрасте 86 лет. По информации StarHit, Собчак и Мороз были с ним в хороших отношениях.