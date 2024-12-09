«Я так недовольна своей работой»: Алиса Фрейндлих раскрыла, почему перестала сниматься в кино

8 декабря народной артистке СССР Алисе Фрейндлих исполнилось 90 лет. Звезда фильма «Служебный роман» стала реже сниматься в кино, но продолжает играть в театре. Однако актриса признается, что периодически думает о завершении карьеры. В эфире программы «Однажды…» на НТВ знаменитость рассказала, готова ли уйти из кино и со сцены.

Фильмография Алисы Фрейндлих насчитывает более 80 ролей, среди наиболее известных — «Служебный роман», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Жестокий романс». В последнее время актриса отошла от съемок в кино и выступает на сцене Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова в Санкт-Петербурге. Последний фильм с участием артистки «Родители строгого режима» вышел в 2022 году, а уговорил ее сняться внук, режиссер Никита Владимиров.

«Я очень сопротивлялась, и я так недовольна своей работой. Но я благодарна своему внуку, что он нашел такой вариант меня все-таки задействовать. Потому что он видел, как я увядаю от тоски, и я ему благодарна за это», — поделилась Алиса Фрейндлих.

Звезда «Служебного романа» призналась, что после перенесенного в 2020 году ковида ее стало подводить здоровье. Это стало одной из причин, по которой Алиса Фрейндлих перестала сниматься в кино.

«Для этого нужно иметь хороший слух, меня природа не обидела. Сейчас, может быть, и нет, потому что после ковида я и вовсе глухая. У меня всегда был абсолютный музыкальный слух», — рассказала актриса.

По словам Алисы Фрейндлих, последние пять лет она думает о завершении карьеры, поскольку «не располагает положенными физическими ресурсами». Но артистка призналась, что она не может «расстаться с энергетической подпиткой».

«Безумно трудно остановиться, потому что эта влюбленность в профессию и притягательность этой жизни на сцене, этого живого общения с залом, эта подпитка энергии зала — она необходима, как вдох и выдох», — заявила знаменитость.

Ранее сообщалось о том, что партнер Алисы Фрейндлих по спектаклю Олег Басилашвили рассказал о важном предсказании.