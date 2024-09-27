«Я этой гадалке верю»: 90-летний Олег Басилашвили рассказал о важном предсказании

Актер Олег Басилашвили рассказал о предсказании гадалки. Он признался, что ему пообещали долгую жизнь.

Народный артист России 26 сентября отметил юбилей. Ему исполнилось 90 лет. Несмотря на почтенный возраст, Басилашвили чувствует себя хорошо и даже продолжает работать. По его словам, выходить на сцену ему помогает Алиса Фрейндлих, с которой они играют много лет.

За прожитые годы у актера практически нет сожалений. Он поделился, что хотел бы только больше времени уделять семье, когда это было необходимо.

В новом интервью Олег Басилашвили рассказал, что не собирается завершать карьеру и заставить его уйти со сцены сможет только смерть. А уходить из жизни он пока не планирует.

«Мне нагадали, что я проживу дольше 90 лет. И я этой гадалке верю!» - заявил актер в беседе с Kp.ru.

Ранее Олег Басилашвили высказался о новой экранизации «Мастера и Маргариты». Он признался, что игра актера Аугуста Диля ему понравилась, но Воланд у него получился не тот.