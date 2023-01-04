«Я так на нее давила»: опубликовано видео, как Анна Семенович плачет из-за дочери

Певица Анна Семенович опубликовала видео, как плачет из-за дочери. В нем артистка призналась, что давила на девочку и «не давала воздуха».

Исполнительница со слезами произнесла: «Я просто не хотела для нее такой же жизни, как была у меня. Мне было очень тяжело. Я недоедала. Я хотела, чтобы она была счастлива. Я так на нее давила. Я не давала ей вообще воздуха».

Дальше Семенович заявила, что «теперь уже ничего не исправить» и «всё упущено».

Этот фрагмент – часть сериала, в котором Семенович сыграла мать. По словам певицы, он находится в монтаже и очень скоро выйдет на экраны.

Ранее Семенович показала девочек 8, 13 и 20 лет, назвав их дочерьми. Официально у певицы нет детей, в браке она ни разу не была.