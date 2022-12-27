Анна Семенович впервые показала своих внебрачных дочерей 20, 13 и 8 лет

Певица Анна Семенович, которая ни разу не была замужем и официально не имеет детей, призналась в наличии трех дочерей. По словам артистки, им 20, 13 и 8 лет.

Детей она показала в соцсетях.

«Вот моя дочь, ей 13», - представила певица девочку по имени Ксюша.

Потом она обратилась к другой девочке и сказала: «А вон моя дочь, которой 8».

«А еще двадцатилетняя вон там», - перевела камеру Семенович на взрослую девушку.

«Видите, сколько детей… Представляете, у меня три», - произнесла исполнительница.

Ранее официально не имеющий детей певец Лев Лещенко разоткровенничался о внебрачной дочери.