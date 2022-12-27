12:22, 27 декабря 2022
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Анна Семенович впервые показала своих внебрачных дочерей 20, 13 и 8 лет
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Певица Анна Семенович, которая ни разу не была замужем и официально не имеет детей, призналась в наличии трех дочерей. По словам артистки, им 20, 13 и 8 лет.
Детей она показала в соцсетях.
«Вот моя дочь, ей 13», - представила певица девочку по имени Ксюша.
Потом она обратилась к другой девочке и сказала: «А вон моя дочь, которой 8».
«А еще двадцатилетняя вон там», - перевела камеру Семенович на взрослую девушку.
«Видите, сколько детей… Представляете, у меня три», - произнесла исполнительница.
Ранее официально не имеющий детей певец Лев Лещенко разоткровенничался о внебрачной дочери.
Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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