«Я так мучилась»: поэтессе Ларисе Рубальской пришлось лечь под нож хирурга

Поэтесса Лариса Рубальская долгое время мучилась от сильных приступов кашля. Из-за этого автору песен пришлось перенести трехчасовую операцию.

Кашель был настолько сильным, что 79-летняя поэтесса задыхалась во время выступлений и не могла говорить.

«Я так мучилась с этим. Думала, что что-то с легкими. Ходила по врачам, мне что только ни делали. Бронхоскопию под наркозом, но ничего нет», — призналась знаменитость в программе «Секрет на миллион».

Наконец Рубальская попала к очень хорошему пульмонологу, которая сказала, что у нее все нормально с легкими. Оказалось, что у поэтессы широкий пищевод, и желудочный сок из-за рефлюкса попадает в легкие, нарушая дыхание.

Врач посоветовала Ларисе Алексеевне сделать операцию, заверив ее, что это должно помочь. Знаменитость три часа пролежала под общим наркозом — ей сделали пять дырочек.

Через две недели Рубальская больше не кашляет. Она также отметила, что тщательно следит за здоровьем и проходит все чек-апы, чтобы прожить, как можно дольше.

Ранее Лариса Рубальская рассказала, что влюбилась в молодого артиста Niletto и мечтает о нем.