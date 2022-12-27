«Я так много выпила, я страдала»: Рената Литвинова призналась в измене
Сбежавшая во Францию Рената Литвинова заявила о страданиях и измене.
Фото: Tsvetkova Ekaterina \ East News
Актриса и режиссер Рената Литвинова после переезда во Францию стала активно вести свои социальные сети. 55-летняя икона стиля публикует фотографии и размышляет на различные темы. На днях она неожиданно заговорила об изменах и была даже слишком откровенна.
Знаменитость поделилась видео, на котором читает монолог из своей пьесы под названием «Кактус». Она так вжилась в роль героини, что многие подумали, будто это ее личные переживания.
«Меня невозможно разлюбить, но вы же знаете. И потом, вы были кактусом, это не считается изменой. Я еще так много выпила, я так страдала. Я просто представила, что вы – это он. Тот самый мужчина, с которым я ему отомщу», – говорит артистка на кадрах.
Рената как обычно восхитила фанатов не только своим голосом и манерой подачи информации, но и элегантным стилем. Она позировала в черном костюме, берете и красных перчатках. А на ногах у нее была необычная обувь.
Соцсети Ренаты Литвиновой
«Спектакль уже через месяц», «Как же тут в тему кровавые перчатки», «Твидовый костюм – класс», «Сапожки такие чудесные, с пальцами, это как?», «Так много эзотерических посланий, что периодически становится жутко, если честно», – пишут в комментариях.
Ранее мы писали о том, как Литвинова выпила с незнакомкой и оказалась на кладбище.