«Пили водку»: Литвинова выпила с незнакомкой о оказалась на кладбище

Рената Литвинова не входит в число тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые любят делиться эксклюзивными подробностями о себе. Тем не менее в последнее время имя актрисы часто мелькает в информационном пространстве. Сначала знаменитость рассказала о своем заболевании - косоглазии. Затем в Telegram -канале она написала откровенный пост, в котором сообщила о встрече с ведьмой.

События происходили в 90-е годы. Тогда главный редактор познакомил Литвинову с загадочной женщиной. По воспоминаниям звезды, они находились в подвальном ресторане, где вместо окон были решетки. Обстановка была не самой благоприятной, поэтому Рената решила выпить алкогольный напиток. После этого стали происходить странные вещи, а сама дива оказалась на кладбище.

«Она была в черном парике - сказала, что облысела после одного ритуала, и в неопределенном возрасте. Мы пили водку. Резко и как в омут с головой. Получила я приглашение на кладбище в определенную ночь, и это было только начало», — заинтриговала звезда.

Чем закончилась эта страшная история — Литвинова так и не рассказала. Зато она обратилась к подписчикам с вопросом и поинтересовалась, верят ли они в черные чары и могильную землю. Видимо, знаменитость всегда тянуло к мистике.

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