«Я так испугалась»: собаку кинолога заинтересовал парик Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о внезапном визите служебной собаки в ее гримерку перед концертом. По словам экс-примы Большого театра, появление овчарки в сопровождении кинолога сначала сильно напугало ее.

«Я так испугалась, вы не представляете себе!» - начала свой рассказ Анастасия.

Она начала снимать на телефон работу кинолога и поинтересовалась, как зовут собаку. Выяснив, что кличка пса – Дозор, Анастасия предложила угостить его чем-нибудь «вкусненьким».

«Нет, не надо», - резко ответил балерине сотрудник.

При этом Дозор сильно заинтересовался стоявшим на полу бумажным пакетом, в котором, как оказалось, лежал парик балерины.

«Пушистик в гримерке», - подписала видео Волочкова.

Ранее стали известны цены на шоу Анастасии Волочковой, которое до этого было бесплатным. Билеты на шоу «Одержимость» стоят от 900 до 5000 рублей. Пока в продаже есть более 600 мест.