Опубликовано 04 февраля 2025, 16:151 мин.
Раскрыты цены на шоу Анастасии Волочковой, которое до этого было бесплатным
Анастасия Волочкова продает билеты на свое шоу за 5 тысяч рублей.
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Раскрыты цены на шоу Анастасии Волочковой, которое до этого было бесплатным. Об этом стало известно благодаря сайтам билетных касс.
Анастасия Волочкова после возвращения с Мальдив объявила о том, что прекращает благотворительные концерты — уже с февраля билеты на ее шоу «Одержимость» будут продаваться за деньги.
«Решила это закончить. Теперь мои представления будут на коммерческой основе», — рассказывала балерина в соцсетях.
Согласно открытым данным, билеты на шоу, которое пройдет 26 марта в Vegas City Hall, стоят от 900 до 5000 рублей. При этом билеты на балкон не продаются. Пока в продаже есть более 600 мест.
Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова назвала многоженца и отца 30 детей Ивана Сухова нищебродом.