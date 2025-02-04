Раскрыты цены на шоу Анастасии Волочковой, которое до этого было бесплатным. Об этом стало известно благодаря сайтам билетных касс.

Анастасия Волочкова после возвращения с Мальдив объявила о том, что прекращает благотворительные концерты — уже с февраля билеты на ее шоу «Одержимость» будут продаваться за деньги.

«Решила это закончить. Теперь мои представления будут на коммерческой основе», — рассказывала балерина в соцсетях.

Согласно открытым данным, билеты на шоу, которое пройдет 26 марта в Vegas City Hall, стоят от 900 до 5000 рублей. При этом билеты на балкон не продаются. Пока в продаже есть более 600 мест.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова назвала многоженца и отца 30 детей Ивана Сухова нищебродом.