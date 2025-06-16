«Я так испугалась»: Анне Семенович стало плохо во время концерта в Москве

Певица Анна Семенович рассказала о неприятной ситуации, произошедшей с ней на концерте в Москве. Артистка столкнулась со спазмом горла, из-за чего сильно испугалась.

В личном блоге Анна призналась, что выступление на июньском празднике стало для него настоящим испытанием. Дело в том, что в столице был дождь, поэтому сильно повысилась влажность воздуха, а это худшие условия для певцов.

«Я так испугалась. Я пошла на сцену, и у меня вдруг схватил горло спазм от влажности, все внутри слиплось. Это случилось между песнями. Я понимала, что не могу говорить, но директору пыталась кричать: „Вода, вода!“», — рассказала Семенович.

В итоге вода помогла Анне, поэтому она продолжила выступление. Однако на следующее утро она проснулась с осипшим горлом. Певица подозревает, что это последствия работы в дождь и сильную влажность.

Напомним, что совсем недавно Семенович вернулась из отпуска с женихом, где ей тоже не повезло с погодой. Большую часть дней на курорте лил сильный дождь, что сильно расстроило артистку.

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