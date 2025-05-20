«Я продолжала петь»: Семенович рассказала, что поклонник стащил ее со сцены

Певица Анна Семенович вспомнила, как во времена работы в группе «Блестящие» на концерте один из поклонников стащил ее со сцены. Она поделилась историей из своей жизни в интервью Kp.ru.

По словам артистки, у нее в карьере был редкий случай агрессии со стороны фанатов. Самый запоминающий инцидент произошел во времена выступлений в составе «Блестящих». Тогда подвыпивший поклонник схватил певицу, перекинул через плечо и понес в зал.

«Я при этом продолжала петь, как учили нас продюсеры: что бы ни случилось – пой. Но меня очень быстро освободила охрана, на следующий день этот человек прислал цветы с извинениями», – рассказала звезда.

Анна призналась, что после ухода из коллектива у нее осталось много поклонников, но подобных случаев больше не было. По ее словам, ее фанаты ведут себя прилично.

Напомним, что Анна Семенович была одной из самых ярких участниц «Блестящих». Она выступала вместе с Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. Звезда покинула коллектив 2008 году, а сейчас успешно выступает одна.

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