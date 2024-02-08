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Опубликовано 08 февраля 2024, 20:37
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«Я так и спиться могу»: Татьяна Буланова рассказала о пристрастии к алкоголю

Татьяна Буланова призналась, что пила тайком водку из баночек для детского питания .
«Я так и спиться могу»: Татьяна Буланова рассказала о пристрастии к алкоголю

© Starface.ru

Певица Татьяна Буланова снялась в документальном фильме канала МУЗ-ТВ «До слез! И после. История Булановой». В нем артистка расскажет о пристрастии к алкоголю, которому она в моменте объявила войну, передает Kp.ru.

В начале карьеры исполнительница могла позволить себе выпить прямо во время выступлений. Все дело в публике. Молодая Буланова боялась такого количества слушателей и зрителей, поэтому использовала «допинг».

Для того чтобы пронести его с собой, Татьяна пользовалась баночками из-под детского питания. В них артистка наливала себе водку.

«Это скорее было плацебо такое, потому что не могло ни в голову ударить, ни опьянеть я от этого не могла. А потом я подумала, если я собираюсь быть профессиональной артисткой, я так и спиться могу, поэтому я от этого отказалась», — поведала звезда.

Ранее Буланова вспомнила о своем главном провале в жизни. Артистку назвали речевым инвалидом при поступлении в вуз.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Kp.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Татьяна Буланова
алкоголь