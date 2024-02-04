Татьяна Буланова вспомнила о своем главном провале в жизни: «Я выскочила оттуда и рыдала»
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Певица Татьяна Буланова в начале своей карьеры мечтала поступить в театральный вуз. Но ее туда не взяли из-за речевых дефектов.
Изначально звезда мечтала стать актрисой. Она пыталась поступить в театральный вуз, но в приемной комиссии Татьяну назвали «речевым инвалидом». Ей посоветовали забыть о сцене.
«Я выскочила оттуда и рыдала. Думала, что моя жизнь закончена на этом», — рассказала она в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале.
Отчаявшись, Буланова поступила на вечернее отделение библиотечного факультета Ленинградского института культуры по специальности «библиотекарь-библиограф». Татьяна думала перевестись оттуда на актерское отделение, но ей все же пришлось три года проработать по специальности. Певица назвала эту работу скучной, и ей «ужасно не нравилось» трудиться в библиотеке.
Однако именно на той работе Буланова сделала первые шаги в карьере певицы, так как на одном из творческих вечеров публика высоко оценила ее вокальные данные.
Ранее Татьяна Буланова впервые рассказала о знакомстве с родителями молодого мужа.