«Я так долго тебя ждала»: актриса Виктория Соловьева стала мамой во второй раз

Актриса Виктория Соловьева поделилась радостной новостью в своем блоге. Она сообщила, что стала мамой во второй раз. Знаменитость разместила фото вместе с малышом. Она подписала изображение фразой: «Привет, Ромка, малыш 8.02.2025 г. Я так долго тебя ждала».

Соловьева обратилась к коллективу медиков, который принимал роды. Актриса поблагодарила специалистов. Она уверена, что ей удалось избежать кесарева сечения благодаря их профессионализму.

«Честно признаюсь, я не верила, что у меня все получится, вторые роды после кесарева, которые длились 17 часов. Это победа! Наша общая победа», — написала 35-летняя знаменитость.

Также Соловьева рассказала, что ни она, ни малыш не получили никаких травм. Теперь актриса постепенно возвращается в свою форму.

Ранее блогерша Ксения Дукалис заявила, что впервые стала мамой. Она рассказала об этом фанатам весьма необычным способом.