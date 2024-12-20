30-летняя блогерша Ксения Дукалис впервые стала мамой

Блогерша Ксения Дукалис впервые стала мамой. Подробностей интернет-звезда не раскрыла. Более того, о появлении ребенка она сообщила весьма необычным образом.

В личном Telegram-канале Дукалис призналась, что у нее появилось время слушать лекции во время ночных кормлений. Именно по этому посту пользователи и поняли, что в ее семье произошло пополнение.

«Все, кто спрашивал, когда есть время смотреть и слушать лекции — с ночным кормлением они вообще спасение», - написала Ксения.

Отметим, что пока неизвестно, родила блогерша сына или дочку.

О беременности Ксении поклонники узнали в конце августа 2024 года. Долгое время она скрывала округлившийся живот, но в свой день рождения решила рассказать о своей радости. Она пояснила, что сразу не говорила о положении, так как переживала, ведь у многих женщин на ранних сроках случаются выкидыши.

Напомним, что Дукалис замужем за предпринимателем Давидом Назаряном. Свадьба состоялась в 2022 году.

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