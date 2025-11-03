«Бессовестная»: Ирина Дубцова показала нового возлюбленного в постели после слухов о его «аренде»
© Starface.ru
Ирина Дубцова перестала скрывать отношения с директором косметического бренда Иваном Петренко. Но не все пользователи Сети поверили в роман певицы. Некоторые считают, что мужчина — «арендный жених». Победительница «Фабрики звезд» отреагировала на эти подозрения в шутливой форме.
Певица показала комментарии в соцсетях, где пользователи пишут, что Иван ходит с ней на мероприятия за деньги.
«На прокат взяла»; «Сколько она ему заплатила», — говорится в комментариях.
Эти заявления вызвали у Ирины смех. Дубцова решила сделать видео со скриншотами комментариев, а в конце сняла Ивана, лежащего в постели в домашней обстановке.
«Некоторые считают, что Иван за деньги ходит на мероприятия. Арендный! И дети арендованные. Занавес», — сказала 43-летняя артистка.
Дубцова спросила у избранника, почему он никуда не уезжает. И сама ответила: «Потому что это твой дом, и я тут живу? Вот облом сейчас у людей».
Ирина с юмором заявила, что это Петренко на самом деле платит ей за совместное проживание, а она, «бессовестная», живет с ним за деньги.
Знаменитость была замужем лишь однажды за солистом группы Plazma Романом Черницыным, от которого родила сына Артема.
Недавно Дубцова вышла в свет с обручальным кольцом за 30 млн как у Авроры Кибы. Коллеги артистки намекают на ее скорую свадьбу.