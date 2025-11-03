НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 ноября 2025, 09:54
1 мин.

«Бессовестная»: Ирина Дубцова показала нового возлюбленного в постели после слухов о его «аренде»

Ирина Дубцова показала, как живет с возлюбленным после слухов о его «аренде».
«Бессовестная»: Ирина Дубцова показала нового возлюбленного в постели после слухов о его «аренде»

© Starface.ru

Ирина Дубцова перестала скрывать отношения с директором косметического бренда Иваном Петренко. Но не все пользователи Сети поверили в роман певицы. Некоторые считают, что мужчина — «арендный жених». Победительница «Фабрики звезд» отреагировала на эти подозрения в шутливой форме.

Певица показала комментарии в соцсетях, где пользователи пишут, что Иван ходит с ней на мероприятия за деньги.

«На прокат взяла»; «Сколько она ему заплатила», — говорится в комментариях.

«Бессовестная»: Ирина Дубцова показала нового возлюбленного в постели после слухов о его «аренде»

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Эти заявления вызвали у Ирины смех. Дубцова решила сделать видео со скриншотами комментариев, а в конце сняла Ивана, лежащего в постели в домашней обстановке.

«Некоторые считают, что Иван за деньги ходит на мероприятия. Арендный! И дети арендованные. Занавес», — сказала 43-летняя артистка.

Дубцова спросила у избранника, почему он никуда не уезжает. И сама ответила: «Потому что это твой дом, и я тут живу? Вот облом сейчас у людей».

Ирина с юмором заявила, что это Петренко на самом деле платит ей за совместное проживание, а она, «бессовестная», живет с ним за деньги.

Знаменитость была замужем лишь однажды за солистом группы Plazma Романом Черницыным, от которого родила сына Артема.

Недавно Дубцова вышла в свет с обручальным кольцом за 30 млн как у Авроры Кибы. Коллеги артистки намекают на ее скорую свадьбу.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Тег:
Ирина Дубцова