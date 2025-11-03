«Бессовестная»: Ирина Дубцова показала нового возлюбленного в постели после слухов о его «аренде»

Эти заявления вызвали у Ирины смех. Дубцова решила сделать видео со скриншотами комментариев, а в конце сняла Ивана, лежащего в постели в домашней обстановке.

«Некоторые считают, что Иван за деньги ходит на мероприятия. Арендный! И дети арендованные. Занавес», — сказала 43-летняя артистка.

Дубцова спросила у избранника, почему он никуда не уезжает. И сама ответила: «Потому что это твой дом, и я тут живу? Вот облом сейчас у людей».

Ирина с юмором заявила, что это Петренко на самом деле платит ей за совместное проживание, а она, «бессовестная», живет с ним за деньги.

Знаменитость была замужем лишь однажды за солистом группы Plazma Романом Черницыным, от которого родила сына Артема.

Недавно Дубцова вышла в свет с обручальным кольцом за 30 млн как у Авроры Кибы. Коллеги артистки намекают на ее скорую свадьбу.