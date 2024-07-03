«Я связывался с соседями, они тоже не в курсе»: Стас Пьеха рассказал о пропаже живущего в Литве отца

Певец Стас Пьеха заявил, что у него в Литве пропал отец Пятрас Герулис, которому он помогал финансово. Об этом артист рассказал в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.

По словам Пьехи, он регулярно переводил отцу деньги, но недавно стало известно, что уже несколько месяцев средства не доходят до адресата.

«Я стал искать отца, отец пропал. Мы его не можем найти <...> И никто не знает. Я связывался с соседями, они тоже не в курсе <...> Это Литва, максимально сложно. Есть сестра, она в Америке живет, она тоже ничего не знает. Мы наводили справки, он пропал», - рассказал он.

У Пьехи не очень близкие отношения с отцом, они практически не контактировали, а последний раз общались два года назад. По его словам, он переводит отцу достаточную для жизни сумму, которую в то же время нельзя было бы «неправильно интерпретировать».

Когда Пьеха перевел сумму в 2.5 раза больше обычной, вспоминает певец, от отца ушла жена. «Я так понимаю, что случился какой-то праздник дома нежелательный на эти деньги <….> Я решил, что нельзя столько переводить, потому что человек не очень умеет их правильно распределять», - говорит Пьеха.

Стас Пьеха - сын Пятраса Герулиса и певицы Илоной Броневицкой. В 1981 году они расстались, и с тех пор отец не участвовал в воспитании сына, поэтому Пьеха не испытывает к нему родственных чувств.

Ранее мы сообщали, что певец Прохор Шаляпин считает, что Стас Пьеха относится к нему с пренебрежением, и он не знает, с чем это связано.