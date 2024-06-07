«Надо быть снисходительнее»: Шаляпин раскрыл подробности конфликта с Пьехой

Певец Прохор Шаляпин заявил, что Стас Пьеха относится к нему с пренебрежением. Об этом стало известно в эфире шоу «Архив».

В новом интервью Шаляпин рассказал о напряженных отношениях с коллегой по «Фабрике звезд». По словам Прохора, Стас относится к нему с пренебрежением, и он не знает, с чем это связано. Артист призвал Пьеху быть снисходительнее друг к другу.

«Мы уже взрослые люди. Не старые, но надо уже быть немножечко снисходительнее друг к другу», — высказался Прохор.

Шаляпин считает, что им нечего делить с коллегой. Он выступает в народном жанре, а Пьеха — поп-исполнитель. При этом Прохор отметил, что хит «Одна звезда» Пьехи была написана Виктором Дробышем для него.

«Я не обесцениваю творчество Стаса, у него очень много отличных песен, и в целом я к Стасу хорошо отношусь. Он не вызывает у меня раздражения, я в принципе думаю, что мы могли бы с ним дружить», — резюмировал Шаляпин.

Ранее Прохор Шаляпин назвал Ларису Гузееву глупой и посоветовал ей уйти с телевидения. Подробности читайте в этой новости.