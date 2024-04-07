«Я свою миссию выполнила»: Алана Мамаева заявила, что больше не пойдет под венец

Бывший муж Аланы Мамаевой внушал модели, что без него она не сможет ничего добиться. Об этом девушка рассказала в беседе с «ТН звезды».

После скандального развода с Павлом Мамаевым Алана стала сниматься в различных телешоу и продвигать свой блог. Прямо сейчас модель участвует в проекте «Сокровища императора», где конкурсанты борются за 14 миллионов рублей.

Девушка уже поняла, куда потратит выигрыш, если одержит победу в шоу. Алана Мамаева призналась, что хочет купить квартиру, потому что все еще живет в однушке вместе с детьми.

Алана уверена, что она хорошая мама, которая пойдет на все ради своего ребенка. Модель сама обеспечивает сына и дочку, в то время как экс-супруг в жизни своих наследников практически не участвует.

«Бывший муж мне внушал, что он глава семьи, я без него никто и без его денег ничего не могу. Теперь я понимаю, что все могу. И это прекрасно, это свобода», – заявила Мамаева.

При этом не так давно пользователи Сети обсуждали, что девушка планирует еще раз стать мамой. В свою очередь, модель опровергла эти слухи.

«Мамой точной нет. Мне тяжело даются роды, вынашивание детей. Я свою миссию выполнила, у меня есть мальчик и девочка. И замуж тоже не хочу. Два раза была – достаточно», – подчеркнула она.

Алана Мамаева отметила, что уже готова к новым отношениям, но точно не к браку, поскольку ей нравится чувствовать свою независимость.

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