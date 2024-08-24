«Я своего мужчину должна поднять»: Лера Кудрявцева о том, кто должен платить в отношениях

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что не согласна с фразой «с милым рай и в шалаше». По словам 52-летней звезды, она любит комфорт и не станет опускать свой уровень жизни даже ради очень любимого человека.

«Это не говорит о том, что я должна опускаться. Это говорит о том, что я своего мужчину должна поднять, поднять комфорт до своего уровня. Зачем делать шаг назад? …. Девочки, не в деньгах счастье, но деньги нужны для комфорта», — заявила Кудрявцева в беседе с NEWS.ru.

Она также отметила, что все траты на себя должен взять представитель сильного пола, однако, если он зарабатывает меньше избранницы, то будет справедливо разделить траты пополам.

Ранее певец Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева стали ведущими конкурса «Новая волна», который проходит в Сочи. В своем блоге исполнитель хита «Я не боюсь» показал, как выглядит его 52-летняя партнерша без фильтров.