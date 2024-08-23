«Сама удивилась, что так красиво выглядишь?»: Сергей Лазарев показал 52-летнюю Леру Кудрявцеву без фильтров

Певец Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева стали ведущими конкурса «Новая волна», который проходит в Сочи. В своем блоге исполнитель хита «Я не боюсь» показал, как выглядит его 52-летняя партнерша без фильтров.

«Красавица. Вечно молодая. Как так можно? Вообще не понимаю. Криокамера? Снимаю без единого фильтра», — отметил исполнитель.

В этот момент Лера пошутила, что просто пьет его кровь, а также поинтересовалась у Сергея, действительно ли он снимает без использования фильтров.

«Сама удивилась, что так красиво выглядишь?» - рассмеялся в ответ Лазарев.