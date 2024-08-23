Опубликовано 23 августа 2024, 15:37
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«Сама удивилась, что так красиво выглядишь?»: Сергей Лазарев показал 52-летнюю Леру Кудрявцеву без фильтров
Певец Сергей Лазарев показал 52-летнюю Леру Кудрявцеву без фильтров.
© Starface.ru
Певец Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева стали ведущими конкурса «Новая волна», который проходит в Сочи. В своем блоге исполнитель хита «Я не боюсь» показал, как выглядит его 52-летняя партнерша без фильтров.
«Красавица. Вечно молодая. Как так можно? Вообще не понимаю. Криокамера? Снимаю без единого фильтра», — отметил исполнитель.
В этот момент Лера пошутила, что просто пьет его кровь, а также поинтересовалась у Сергея, действительно ли он снимает без использования фильтров.
«Сама удивилась, что так красиво выглядишь?» - рассмеялся в ответ Лазарев.
Ранее Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев разместились в одном отеле в Сочи. 52-летняя ведущая призналась, что артист внезапно постучался в ее номер со словами: «Любовник твой пришел».
Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева