«Я свое наказание вынесу достойно»: суд не стал продлевать срок ареста Никите Кологривому

Актеру Никите Кологривому не продлили срок ареста до 15 суток за дебош в кафе Новосибирска. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, прокуратура Новосибирска требовала продлить срок ареста с 7 до 15 суток, но суд отменил протест ведомства.

«Я не буду давать никаких комментариев. И прошу своих родственников также не давать комментарии. Я свое наказание вынесу достойно, как гражданин и считаю, что общество должно это увидеть», — сказал 29-летний актер.

Напомним, что Никита устроил дебош в кафе и укусил за ногу официантку. Он лег к ней на колени и предлагал продолжить ночь вместе, а после отказала укусил за ногу и стал заламывать руки. Успокоить Кологривово попробовали сотрудники ресторана, однако он спровоцировал драку. Актер раскаялся в содеянном, объяснив поступок усталостью. В итоге пришлось вызывать полицию. Суд вынес решение об аресте Никиты на 7 суток, однако прокурор потребовал его пересмотра.

Ранее СМИ выяснили, в каких условиях будет отбывать наказание актер. Индивидуальную камеру звезде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не предоставили, поэтому ему придется уживаться с другими арестантами и ходить в туалет при всех.