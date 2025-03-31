«Я свободная, делаю то, что мне нравится»: Елена Проклова рассказала о романе с женатым Андреем Мироновым

Елена Проклова откровенно рассказала о романе с женатым Андреем Мироновым. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ звезда фильма «Будьте моим мужем» заявила, что не собиралась уводить актера из семьи.

Во время совместных съемок в фильме «Будьте моим мужем» в 1981 году Андрей Миронов влюбился в свою партнершу Елену Проклову. При этом актер на тот момент был женат на Ларисе Голубкиной. Спустя годы артистка уверяет: она не собиралась уводить коллегу из семьи и не планировала с ним ничего серьезного.

«Я свободная женщина, была не замужем. У меня склад скорее мужской: я делаю то, что мне нравится, не очень думая о последствиях», — заявила Елена Проклова.

Более того, актриса рассказала, как Андрей Миронов даже познакомил ее с женой на съемках. Тогда они все вместе отправились в ресторан, где Лариса Голубкина задала «сопернице» вопрос: «Лена, ну что, собираетесь забрать у меня мужа?». По словам Елены Прокловой, тогда она поспешила успокоить супругу партнера, посочувствовав ей и заявив, что ей «такой подарок не нужен».

Свои слова артистка объяснила тем, что «не была влюблена» в Андрея Миронова, и считала его лишь «мужчиной для романа».

«Андрюша прекрасный и замечательный, но мне кажется, что он был скорее мужчина для романа, чем мужчина для серьезной жизни. Есть те мужчины, которые всем нравятся, их любила вся страна», — отметила актриса.

В заключение Елена Проклова добавила, что и у нее, и у артиста были и другие «мимолетные отношения».

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