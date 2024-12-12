Необычный аксессуар: Ксения Собчак вышла в свет с подарком от Киркорова

Ксения Собчак любит выходить в свет в необычных образах. На этот раз светская львица появилась с интересным аксессуаром — сумкой в виде птицы, которую ей подарил Филипп Киркоров в сентябре.

На открытии бутика в Москве Ксения появилась в объемной полосатой рубашке с черным корсетом и юбкой. Телеведущая сделала прическу в ретро-стиле. Из аксессуаров звезда отдала предпочтение пушистому шарфу розового цвета и полосатым серьгам-кольцам. Фото с мероприятия она разместила в своих социальных сетях.

Образ звезда дополнила сумкой в виде птицы-тупика от британского дизайнера Джонатана Андерсона. Оригинальный презент знаменитость получила на годовщину свадьбы с Константином Богомоловым. Стоимость сумки составляет около 70 тыс. рублей.

Отметим, что похожая сумка, только в виде голубя, была у героини Сары Джессики Паркер в сериале «Секс в большом городе».

Ранее 43-летняя Ксения Собчак вышла в свет в платье с вырезом в неожиданном месте. В своем блоге она опубликовала снимок с мероприятия, на котором позирует с актрисой Агатой Муцениеце и дизайнером Олесей Шиповской.