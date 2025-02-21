НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 21 февраля 2025, 09:48
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«Я сутулюсь большую часть жизни»: затравленная за внешность Варнава вышла из себя из-за хейтеров

Екатерина Варнава в ответ на критику внешности раскрыла проблемы со здоровьем.
«Я сутулюсь большую часть жизни»: затравленная за внешность Варнава вышла из себя из-за хейтеров

© Starface.ru

Юмористка Екатерина Варнава, по всей видимости, устала от критики своей внешности, поэтому решила жестко ответить хейтерам. Она заявила всем, кто говорит ей про сутулость, что на самом деле у нее больная спина.

В личном блоге Екатерина решила отреагировать на негативные сообщения в свой адрес. Многие пользователи указали, что артистка стала очень плохо выглядеть — она сильно исхудала, из-за чего ее сутулость стала более выраженной. Некоторые даже сравнили ее с циркулем.

«У меня сколиоз и протрузии, а также грыжа. А также травма копчика, а я сутулюсь большую часть своей жизни», - призналась Варнава.

Кроме того, артистка ответила и на обвинения в плохих проектах. Ей указали на то, что ее последние работы плохие. По мнению пользователей, ее удачная игра была только в Comedy Woman. Однако Екатерина напомнила, что завершила эту главу жизни еще шесть лет назад, а сейчас занимается тем, что сама ставит спектакли. Она предположила, что критики на самом деле не видели ни одну из ее постановок.

Ранее стал известен гонорар звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Екатерина Варнава
новости звезд
критика
внешность
сколиоз