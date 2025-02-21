«Я сутулюсь большую часть жизни»: затравленная за внешность Варнава вышла из себя из-за хейтеров

Юмористка Екатерина Варнава, по всей видимости, устала от критики своей внешности, поэтому решила жестко ответить хейтерам. Она заявила всем, кто говорит ей про сутулость, что на самом деле у нее больная спина.

В личном блоге Екатерина решила отреагировать на негативные сообщения в свой адрес. Многие пользователи указали, что артистка стала очень плохо выглядеть — она сильно исхудала, из-за чего ее сутулость стала более выраженной. Некоторые даже сравнили ее с циркулем.

«У меня сколиоз и протрузии, а также грыжа. А также травма копчика, а я сутулюсь большую часть своей жизни», - призналась Варнава.

Кроме того, артистка ответила и на обвинения в плохих проектах. Ей указали на то, что ее последние работы плохие. По мнению пользователей, ее удачная игра была только в Comedy Woman. Однако Екатерина напомнила, что завершила эту главу жизни еще шесть лет назад, а сейчас занимается тем, что сама ставит спектакли. Она предположила, что критики на самом деле не видели ни одну из ее постановок.

Ранее стал известен гонорар звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы.