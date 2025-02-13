Раскрыт райдер и гонорар звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы

Раскрыт райдер и гонорар актрисы, бывшей звезды шоу Comedy Woman Екатерины Варнавы за выступление на частном мероприятии. Об этом пишет издание «Абзац».

По информации источника, за свое появление на корпоративе опальная юмористка просит 2,5 млн рублей. При этом знаменитость готова выступать на сцене лишь в сопровождении коллеги мужского пола. Таким образом, организаторы будут вынуждены заплатить за услуги сразу двух ведущих.

Уточняется, что чаще всего Варнава работает на закрытых праздниках вместе с комиком Александром Гудковым. Лишившиеся работы на ТВ коллеги готовы дать выступление не только в Москве, но и в других городах РФ. В таком случае они требуют оплачивать им суточные в размере 10 тысяч рублей, завтраки, обеды и ужины, проживание в пятизвездочном отеле и перелет бизнес-классом.

Кроме того, в райдере комикессы должно быть красное и белое вино, а также бутылка шампанского. У Екатерины также должна быть возможность заказать горячие блюда в гримерку в дополнение к легким закускам.

Отдельным пунктом в райдере актрисы указано общение с ней на площадке. В списке ее требований отмечено, что она не приемлет фамильярности.

Ранее стало известно, что Екатерина Варнава заработает на своем шоу за один вечер более 16 млн рублей.