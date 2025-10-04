«Я суперсчастлива»: Анна Седокова заявила, что не боится остаться без мужчины рядом

Певица Анна Седокова в интервью на радио «Русский хит» заявила, что суперсчастлива. Оказалось, что звезда даже не боится остаться одна — без мужчины рядом.

Ведущие поинтересовались у Анны насчет потенциального избранника. Седокова ответила, что хотела бы видеть с собой мужчину, который умеет поддерживать, любить и обожать.

Но даже если певица не найдет такого кавалера, то, по ее словам, не разочаруется в жизни. Артистка уверяет, что не боится остаться одинокой, так как Бог и дети всегда будут с ней.

«Бог подарил мне детей — я суперсчастлива. И даже если я останусь одна, я не буду одинока. Со мной Бог все время рядом», — призналась Анна.

Ранее отец погибшего Яниса Тиммы вновь прошелся по бывшей невестке. Он назвал Седокову сумасшедшей из-за провокационных нарядов.