«Тетка в пятом десятилетии»: отец Яниса Тиммы назвал Анну Седокову сумасшедшей

Отец покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы оскорбил его бывшую жену, экс-солистку группы «ВИА Гра» Анну Седокову. Райтис Тимма выразил уверенность, что женщина в 42 года не будет публиковать свои фотографии в провокационных нарядах.

«Свинота. Разве нормальная тетка в пятом десятилетии такое будет выставлять?» — написал Тимма в личном блоге.

В качестве примера он прикрепил селфи Анны в обтягивающем мини-платье красного цвета с глубоким декольте. Не понравилась ему и фотография, на которой Седокова позирует в бежевом бикини.

«Почему я говорю, что она сумасшедшая? Потому что она сама говорила, что лечилась в больнице с нервным расстройством. Мы не знаем, вылечилась ли», - с иронией отметил убитый горем отец 32-летнего Яниса.

Напомним, Янис Тимма покончил с собой 16 декабря 2024 года в хостеле недалеко от дома Седоковой. Он не смог смириться с расставанием: за несколько недель до трагедии пара оформила развод. Родители спортсмена, проживающие в Латвии, обвиняют певицу в смерти их сына.

Ранее в Латвии возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства баскетболиста Яниса Тиммы. Анну Седокову собираются вызвать на допрос.