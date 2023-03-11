«Я сумасшедшая бабушка»: Ирина Понаровская поразила признанием после 10 лет тишины

69-летняя певица Ирина Понаровская дала интервью в преддверие своего юбилея, который состоится 12 марта. Артистка назвала себя «сумасшедшей бабушкой, мамой и свекровью», мечтающей о покое.

Понаровская вернулась в шоу-бизнес после 10 лет тишины. По ее признанию, за это время на эстраде «изменилось абсолютно все». Сейчас ей многому приходится учиться.

Комментируя свой уход со сцены несколько лет назад, Понаровская сказала: «Я… ни разу не пожалела об этом». Артистка считает, что наступила «моральная усталость». Два года она жила в Эстонии совершенно одна. «Мне были необходимы молчаливые дни…», - заявила сайту mk.ru певица.

На вопрос журналиста, бывают ли моменты, когда Понаровская плачет, она сказала: «Конечно».

Характеризуя себя в семье, певица заявила, что она «очень любящая» по отношению к сыну, невестке и внукам.

«Я, может быть, немножко сумасшедшая бабушка, мама и свекровь… Но я очень люблю свою семью», - произнесла Понаровская.

На вопрос, о чем сейчас мечтает Ирина Понаровская, артистка говорит»: «О покое. Но не в том смысле, что мне нужно сидеть на диване или лежать в кровати. Я мечтаю о вселенском покое, который очень давно от нас ушел».

Певице очень хочется избавиться от спешки, борьбы, вражды и остаться в покое, который «дает возможность творить, дарить людям свою любовь».

Ранее Понаровская делилась, как вопреки диагнозам стала матерью.