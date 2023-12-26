«Я страшная, когда без мейка»: Лера Кудрявцева очень критично отнеслась к своему внешнему виду

Ведущая шоу на НТВ «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева нашла повод назвать себя страшной без макияжа. Она опубликовала пост на тему внешнего вида поздно ночью в одной из социальных сетей, передает Csn-tv.ru.

Кудрявцева решила поделиться со своими подписчиками мыслями на тему красоты. Оказалось, что 52-летняя знаменитость считает себя страшной без косметики. При этом Лера не понимает, почему решила высказать это поздно ночью.

«Я страшная, когда без мейка. И я не знаю, зачем я это все пишу в 2.30 ночи», — написала телеведущая.

Также Кудрявцева нашла нужным сообщить, что ненавидит стервятников и толпу. Знаменитость не переваривает людей, которые не готовы простить других. Все ошибаются, по словам телеведущей, однако надо не винить человека, а уметь видеть причину его поступка. Какому именно событию знаменитость посвятила эти слова — неизвестно.

Ранее Лера Кудрявцева и Катя Гордон прокомментировали голую вечеринку, которую провела блоге Настя Ивлеева. Они отнеслись к ситуации с юмором.