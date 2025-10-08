«Я страдала, был очень сложный период»: Наташа Королева рассказала о любви и расставании с Николаевым

Певица Наташа Королева вспомнила о болезненном расставании с Игорем Николаевым. Она рассказала, что была инициатором развода, но ей это решение далось очень тяжело. Об этом артистка сообщила в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой. Любовное настроение» на ТВ-3.

В выпуске, который зрители увидят 11 октября, Королева поделилась с телеведущей своими любовными историями. Не обошлось и без воспоминаний о браке с Игорем Николаевым. Наташа дала понять, что, несмотря на конец этих отношений, ни о чем не жалеет.

«Вторая моя любовь закончилась не очень позитивно, и все об этом знают. Но она была прекрасна, невероятна и удивительна! Она оставила такое творческое наследие, не только в моей судьбе, но и в судьбе многих артистов, для которых были написаны песни под влиянием нашей любви», - отметила Королева.

По признанию артистки, именно она настояла на разводе, и этот период расставания стал для нее одним из самых тяжелых в жизни. Однако ей удалось справиться и «не сломаться».

«Я страдала, у меня был очень сложный период. Я почувствовала, как болит душа, и казалось, что сделать ничего невозможно. Многие на этом этапе ломаются, а я не сломалась. Хотя инициатором нашего расставания была я», - заявила певица.

По-настоящему счастливой Наташу сделала третья любовь, которая пришла к ней «негаданно». Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» поделилась, что приехала к Тарзану в гости, и он сделал все, чтобы она больше не уехала.

Ранее Тарзан признался, что похудел на три кг за два дня на отдыхе с Наташей Королевой.