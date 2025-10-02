«Чувствую себя другим человеком»: Тарзан раскрыл, сколько килограммов сбросил на отдыхе с Наташей Королевой

Артист Тарзан, настоящее имя которого Сергей Глушко, рассказал об отдыхе в санатории вместе с женой Наташей Королевой. По его словам, программа восстановления настолько эффективная, что он за два дня сбросил три кг.

Наташа в своих соцсетях сообщила поклонникам, что отправилась в оздоровительный комплекс в Ессентуках. Она уже давно предпочитает именно этот вид отдыха и подключает к нему мужа. В санатории супруги провели два дня, но Тарзан отметил, что уже видит результаты.

«С меня тут все сходит. Сколько мы тут? Сейчас третий день? Так, получается, я за два дня сбросил три кг. Я чувствую себя другим человеком вообще», - поделился Глушко.

Королева тоже отметила изменения в муже и заявила, что он помолодел.

К слову, Сергей в принципе старается следить за своей фигурой и ненавязчиво намекает Наташе, когда ей нужно похудеть. Певица рассказывала, что он не заставляет ее заниматься спортом и сидеть на диетах, но не скрывает, если видит лишние килограммы.

Ранее директор Наташи Королевой рассказала, как отстояла ее у криминального авторитета.