«Я стеснялась всего»: певица Алсу призналась, что в юности была застенчивой

Певица Алсу призналась, что одной из ее основных проблем в юности была застенчивость. Однако со временем ей удалось побороть свой страх перед людьми и сценой. Об этом сообщает StarHit.

«Моя основная проблема была в застенчивости, я стеснялась всего. В школе у меня было очень мало друзей, я не решалась идти на контакт из-за своей излишней скромности», — поделилась артистка.

Знаменитость рассказала, что боялась быть отвергнутой, ей было сложно знакомиться и контактировать с людьми. В особенности проблема застенчивости проявилась тогда, когда Алсу решила стать артисткой.

«Когда решила, что хочу развиваться как певица, получилась определенная несостыковочка. Ведь артисты, как правило, социально активные люди, которые любят выходить на публику», — отметила певица.

По признанию Алсу, из-за стеснительности ее мечта могла бы так и не осуществиться. Но успех первой песни и любовь зрителей помогли артистке справиться с переживаниями и побороть страхи.

«Я же просто мечтала петь, но до потери сознания боялась выходить на сцену. Это была огромная проблема. И, наверное, если бы не успех первой песни, я бы и забросила все, так и не проверив в себя. Любовь зрителей, которая накрыла меня быстро и с самого начала, буквально излечила», — высказалась звезда.

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