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17:23, 17 января 2024
1 мин.

«Выглядит отменно»: певица Алсу показала моложавую мать

Певица Алсу решила показать 69-летнюю маму в модном наряде.
«Выглядит отменно»: певица Алсу показала моложавую мать

© Starface.ru

Певица Алсу показала 69-летнюю маму в модном наряде. Видео с родительницей она опубликовала в соцсетях.

На ролике, мама Алсу предстала перед камерой в роскошном красном наряде, вращаясь и элегантно демонстрируя потрясающий костюм. Звезда сопроводила публикацию вопросом, интересуясь у поклонников, похожа ли она на свою стильную и красивую маму.

«Выглядит отменно»: певица Алсу показала моложавую мать

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Фанаты положительно отреагировали на это видео, оставляя комплименты и восторженные комментарии под постом. Многие выражали восхищение внешностью и стилем мамы звезды, а также отмечали, что она, кажется, только молодеет с годами. В комментариях также разгорелись споры о том, насколько похожи мама и дочь.

«Просто восторг! Мама вообще не меняется, выглядит потрясающе. Ты все взяла лучшее от родителей», «Алсу, ваша мама выглядит отменно! Но вы другая», – пишут в комментариях.

Некоторые высказались критично, считая, что мама Алсу, возможно, прибегает к процедурам красоты. Тем не менее, большинство комментаторов выражали восхищение внешностью и стилем 69-летней Разии Сафиной.

Ранее мы писали о том, певица Алсу покинула Россию после признания о возлюбленном. Сразу после ласковых слов она разместила в своем блоге фотографию из-за границы. На кадрах певица позировала в центре вечернего Рима на фоне главных достопримечательностей города.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Алсу
родители
мама
внешность
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