«Выглядит отменно»: певица Алсу показала моложавую мать

Фанаты положительно отреагировали на это видео, оставляя комплименты и восторженные комментарии под постом. Многие выражали восхищение внешностью и стилем мамы звезды, а также отмечали, что она, кажется, только молодеет с годами. В комментариях также разгорелись споры о том, насколько похожи мама и дочь.

«Просто восторг! Мама вообще не меняется, выглядит потрясающе. Ты все взяла лучшее от родителей», «Алсу, ваша мама выглядит отменно! Но вы другая», – пишут в комментариях.

Некоторые высказались критично, считая, что мама Алсу, возможно, прибегает к процедурам красоты. Тем не менее, большинство комментаторов выражали восхищение внешностью и стилем 69-летней Разии Сафиной.

Ранее мы писали о том, певица Алсу покинула Россию после признания о возлюбленном. Сразу после ласковых слов она разместила в своем блоге фотографию из-за границы. На кадрах певица позировала в центре вечернего Рима на фоне главных достопримечательностей города.