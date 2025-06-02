«Я стала раздражителем многих, но научилась защищаться»: Лолита высказалась о своем творческом пути

Певица Лолита Милявская порассуждала о своем творческом пути после скандала и отмены концертов. В личном блоге артистка поделилась архивным фото из детства и призналась, что могла не попасть на сцену, но гордится собой: «Я прошла долгий путь и научилась защищать себя».

Исполнительница хита «На Титанике» раскрыла: с самого детства родители оберегали ее от сцены, чтобы сохранить ее нервную систему. Когда же подросшая Лолита решила не связывать свою жизнь с творчеством, они успокоились.

«Родители с детства защищали меня от сцены. Они не хотели, чтобы я недосыпала, чтобы моя нервная система рано начала давать о себе знать. А когда я сказала, что пойду учиться на парикмахера после 8 класса, то переругались и оставили в покое», — поделилась певица.

Позднее будущая артистка стала посещать драматические и иные кружки и участвовать в конкурсах чтецов. Поступив в институт, Лолита открыла для себя еще больше возможностей для самовыражения. Певица признается: учебное учреждение подарило ей «систему Станиславского и кусок хлеба после него».

По словам Лолиты, она прошла долгий и непростой путь, научившись защищать от невзгод не только других, но и себя. В этом артистка видит свою заслугу, несмотря на подпорченную репутацию после всех скандалов.

«И вот я стала артисткой, режиссером и раздражителем многих зрителей. Я прошла долгий путь и научилась защищать себя, а теперь защищаю молодежь от нервных срывов после неудачных, на их взгляд, выходов на сцену… Это круговорот! И не нужно быть кровным родственником, чтобы быть семьей по духу, даже малознакомому человеку!» — заявила Лолита.

Напомним, знаменитость оказалась в центре скандала после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в 2023 году. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала Лолиту перестали звать на телевидение, а ее концерты стали массово отменять по России. Сама певица называет происходящее «организованной травлей» со стороны общественников.

Ранее Лолита отказалась считать себя королевой эпатажа.