«Я занимаюсь по системе Станиславского»: Лолита отказалась считать себя королевой эпатажа

61-летняя певица Лолита на очередном светском мероприятии отреагировала на замечание журналистов, назвавших ее «королевой эпатажа». Артистка отказалась от этого звания и заявила, что занимается актерским мастерством по системе режиссера Константина Станиславского.

Слова Лолиты приводит mk.ru.

«Я не королева эпатажа. Я занимаюсь по системе Станиславского актерским мастерством. Оно предполагает внутреннюю актерскую свободу. Так эпатажными можно назвать абсолютно всех», - поделилась певица.

На мероприятии Лолита фотографировалась с желающими. Артистка общалась с журналистами и в завершение пожелала всем хорошего вечера.

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин рассказал о разговоре с Лолитой. Он предложил исполнительнице помочь бойцу СВО, но певица заявила об отсутствии такой возможности. Бородин считает: если бы артистка захотела, то сделала это.