«Я стала первой»: Волочкова рассказала, что будет делать в случае ее «отмены»

Балерина Анастасия Волочкова заявила о готовности выступать в поле, если ее шоу будут «отменены» после скандала с откровенным видео. Напомним, что на кадрах танцовщица исполняла страстный танец с другом Никитой Джигурдой.

Знаменитость решила ответить на призывы интернет-пользователей «отменить» ее после появления скандального видео. Балерина заявила о своей готовности продолжать творить искусство, несмотря на возникший скандал.

На пресс-конференции Волочкова поделилась, что удивлена реакцией общества на видео и рассказала о своем театре, где она провела лайв-стрим спектакля «Балерина в Зазеркалье цирка» во время пандемии.

«Я стала первой балериной, кто это сделал. Сняли и показали спектакль на все страны мира», — цитирует звезду Пятый канал.

Балерина призналась, что готова нести культуру в массы при любом раскладе. Если она лишится площадок, то поставит «сцену в поле» и будет танцевать там.

Напомним, что Анастасия столкнулась с волной критики после распространения видео, на котором она танцует с Джигурдой. В ролике, созданном в домашних условиях, она исполняет страстный танец, который вызвал неоднозначные комментарии в Сети. В какой-то момент актер даже снял с подруги штаны.

Ранее мы писали о том, что фигуристка Марина Анисина показала домашнее видео с Никитой Джигурдой после разгоревшегося скандала из-за балерины Анастасии Волочковой. Супруга шоумена решила продемонстрировать, что в их семье все по-прежнему хорошо и их любовь смогла пройти через это испытание.