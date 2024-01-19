«Любовь и доверие только укрепляются»: на фоне скандала жена Джигурды опубликовала домашнее видео

Фигуристка Марина Анисина показала домашнее видео с Никитой Джигурдой после разгоревшегося скандала из-за балерины Анастасии Волочковой. Супруга шоумена решила продемонстрировать, что в их семье все по-прежнему хорошо и их любовь смогла пройти через это испытание.

В начале 2024 года, пока экс-прима Большого театра отдыхала на Мальдивах, в Сети появился ролик, в котором она вместе со своим эпатажным другом танцевала в полуобнаженном виде. Также многие предположили, что они были в нетрезвом состоянии. После этого Волочкова заявила, что прекратит общение с артистом, а сам Никита обвинил в распространении кадров бывшего директора.

Несмотря на то, что на протяжении нескольких дней после этого поклонники много говорили о разводе Джигурды с женой. Однако этого так и не произошло. В личном блоге Анисина и вовсе поддержала супруга и призналась, что их связь стала даже крепче. Она опубликовала домашнее видео, на котором танцевала с мужем.

«Между любимыми мужем и женой есть особая история, которую никто другой не может понять или оценить. Наша любовь и доверие только укрепляются со временем!» - оставила подпись Марина.