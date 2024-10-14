«Я стала мамой невероятного мальчика»: в семье Полины Гагариной важное событие

37-летняя певица Полина Гагарина публично обратилась к сыну в день его 17-летия. Артистка поздравила Андрея с днем рождения и поделилась серией его снимков разных лет в соцсети.

14 октября сын Полины Гагариной от брака с актером Петром Кисловым Андрею исполнилось 17 лет. Певица обратилась к наследнику в личном блоге и опубликовала серию фото с ним. На нескольких кадрах молодой человек был запечатлен в детстве, а на одном из снимков повзрослевший сын артистки позировал у рояля.

«Моя душа, мое сердце и самая большая любовь! 17 лет назад я стала мамой самого невероятного мальчика на свете!» — высказалась Полина Гагарина.

Знаменитость призналась, что главное для нее — благополучие сына. Полина Гагарина пообещала поддерживать Андрея во всех начинаниях и всегда быть рядом с ним.

«Я очень хочу, что ты был счастлив, сынок! Будь собой и иди к своей мечте! Я всегда рядом. С твоим днем», — обратилась к сыну певица.

К поздравлениям звездного наследника присоединились и друзья Полины Гагариной: Зара, Наталья Подольская, Владимир Сычев и другие знаменитости.

Напомним, Андрей родился в первом браке артистки с Петром Кисловым. Полина Гагарина вышла замуж за актера в 2007 году, однако через три года пара развелась. Молодой человек так же, как и его знаменитая мама, решил связать свою жизнь с музыкой: он часто аккомпанирует певице на ее концертах и пишет аранжировки. Кроме того, именинник уже начал работать вместе с мамой на шоу «Голос» на Первом канале. У Полины Гагариной также есть 7-летняя дочь от второго брака с фотографом Дмитрием Исхаковым. Пара поженилась в 2014 году, но через семь лет объявили о разрыве.

Ранее мы писали о том, что сын Полины Гагариной начал работать на певицу.