«Я стала бабкой»: певица Слава отреагировала на рождение внука

42-летняя певица Слава впервые стала бабушкой. Артистка сообщила об этом в соцсетях.

Она опубликовала видео, в котором сообщила: «Я пью коньяк, закусываю шоколадкой. Потому что я стала бабушкой».

Слава плакала все утро - она чувствовала, что ребенок появится на свет именно 30 марта.

«Моя малышка, моя Сашуня стала мамой. А я стала бабкой», - неожиданно произнесла артистка.

Пол уже известен - судя по словам певицы, у ее дочери родился мальчик.

«Не знаю, что говорить. Внучок», - сказала новоиспеченная бабушка.

О беременности дочери Славы Александры Морозовой стало известно вскоре после свадьбы. Говорилось, что ребенок родится в марте-апреле.