18:24, 30 марта 2023
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«Я стала бабкой»: певица Слава отреагировала на рождение внука
Дочь родила мальчика: 42-летняя певица Слава впервые стала бабушкой.
Фото: Lomohov Anatoly/East News
42-летняя певица Слава впервые стала бабушкой. Артистка сообщила об этом в соцсетях.
Она опубликовала видео, в котором сообщила: «Я пью коньяк, закусываю шоколадкой. Потому что я стала бабушкой».
Слава плакала все утро - она чувствовала, что ребенок появится на свет именно 30 марта.
«Моя малышка, моя Сашуня стала мамой. А я стала бабкой», - неожиданно произнесла артистка.
Пол уже известен - судя по словам певицы, у ее дочери родился мальчик.
«Не знаю, что говорить. Внучок», - сказала новоиспеченная бабушка.
О беременности дочери Славы Александры Морозовой стало известно вскоре после свадьбы. Говорилось, что ребенок родится в марте-апреле.
Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия КараеваТеги: