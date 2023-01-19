23-летняя дочь певицы Славы Александра Морозова ждет первенца

В конце 2022 года дочь певицы Славы Александра Морозова неожиданно удивила поклонников, сообщив им о свадьбе. 23-летняя наследница артистки расписалась в ЗАГСе на Барвихе со своим молодым человеком 25-летним Андреем Дедовым. Фанаты сразу заподозрили, что церемония была скромной и поспешной не просто так. Уже не первую неделю в Сети не утихали слухи, что Слава скоро станет бабушкой. И сегодня эти догадки официально подтвердились.

За восемь лет знакомства Александра и Андрей смогли узнать друг друга и полюбить. Теперь, как стало известно, они решились на серьезный шаг – родить ребенка. Информацию подтвердил проверенный источник из приближения пары.

«Малыш должен появиться на свет уже весной — в марте-апреле. Животик у Саши пока небольшой, сейчас она на седьмом месяце. Ребята очень счастливы, они готовы к расширению семьи, потому что уже давно ведут себя как семья. Да, были разные периоды, но оба повзрослели и помудрели. Сейчас Саша и Андрей живут в довольно небольшой квартире, делают там ремонт и планируют в ближайшее время улучшить условия — приобрести жилье попросторнее», - рассказали «СтарХиту».

Известно, что Морозова наблюдается в одной из элитных столичных клиник. На приемы с ней постоянно ходит будущий отец. Кто родится у пары – неизвестно. Молодые люди решили не узнавать пол.

Будущая звездная бабушка постоянно находится рядом с дочерью и всегда готова помочь ей советом. Правда, у самой Славы в личной жизни сейчас не все гладко. Не так давно она объявила о разрыве отношений с мужем, но после Нового года отправилась с ним в отпуск, где бывшие возлюбленные вели себя довольно откровенным образом.